Urlaub in Coronazeiten: Eure Fragen an unsere Reiseexpertin

Was passiert mit meinem Sommerurlaub? Bekomme ich überhaupt für irgendwas Geld zurück? Was fange ich mit Reisegutscheinen an? Die Urlaubsplanungen vieler Menschen sind durch die Corona-Pandemie völlig über den Haufen geworfen worden. Urlaub im Sommer im Ausland scheint Anfang Mai noch nicht realistisch zu sein. Kann man bald an deutsche Meere oder Küsten zumindest fahren oder einen Urlaub in den Bergen machen? Diese und weitere Fragen könnt ihr der ADAC-Reiserechtlerin Silvia Schattenkirchner stellen. Sie nimmt sich in dieser Woche Zeit für eure Angelegenheiten.

Hier geht es zum Kontaktformular