Ursache für Stromausfall

Am 29. Dezember waren am frühen Abend im Bereich Eilpe die Lichter ausgegangen. Weil der Fehler in einem Kabelstrang am Knotenpunkt Hohle Straße aufgetreten war, waren direkt 45 Ortsnetzstationen betroffen - relativ viele also. Gibt es Schwankungen im Netz, gehen auch die Leitungen aus der Versorgung heraus, die nicht defekt sind - um Schäden zu vermeiden. Diese können dann relativ zügig wieder zugeschaltet werden. Dazu müssen allerdings Techniker von Knotenpunkt zu Knotenpunkt fahren. Am letzten Montag des Jahres ging das vergleichsweise schnell, so daß nach etwas über einer Stunde alle Haushalte wieder mit Strom versorgt waren.