Urteil verschoben

Das Urteil soll nun am 14. Januar fallen. Angeklagt sind ein 17 und ein 22 Jahre alter Mann. Es geht um einen Vorfall im Sommer letzten Jahres. Die Männer und ein 17-jähriges Mädchen waren an einem Trinkgelage beteiligt. Die junge Frau hatte offenbar so viel Alkohol getrunken, dass sie widerstandsunfähig war. Das sollen die Männer ausgenutzt und sie sexuell missbraucht haben. Die Tat wurde außerdem aufgezeichnet. Die Aufnahmen verbreiteten sich auch in der Schulklasse des Opfers. Dem 17-jährigen Angeklagten droht eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren, der erwachsene Angeklagte kann bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen.