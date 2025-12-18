US-Angriffe auf Venezuela - was wir wissen und was nicht

Caracas/Washington (dpa) - Mehrere Explosionen erschüttern die venezolanische Hauptstadt Caracas. Die USA haben nach Angaben des US-Präsidenten Donald Trump Ziele in Venezuela angegriffen. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass die USA Venezuela angegriffen und den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht haben.

Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) sei Maduro von Einheiten der US-Elite-Truppe Delta Force gefangen genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.

Trump kündigte für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz in Mar-a-Lago (Florida) an, auf der weitere Details bekanntgegeben werden sollen.

Die USA werfen Maduro seit Jahren vor, einen Machtwechsel in Caracas verhindern zu wollen, nicht rechtmäßig gewählt zu sein (Wiederwahl 2024) und in Drogengeschäfte verwickelt zu sein.

Washington erkennt Maduro seit 2024 nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an.

Laut CBS News hatte Trump bereits vor Tagen Angriffe auf Venezuela genehmigt: Ursprünglich seien Attacken an Weihnachten erwogen worden.

Die Pläne seien wegen anderer US-Luftschläge (Nigeria) und später wegen ungünstiger Wetterbedingungen verschoben worden, so CBS News.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersagte Flüge rund um Venezuela «in Zusammenhang mit andauernden militärischen Aktivitäten». Betroffen sind unter anderem Maiquetía (Venezuela), Curaçao, Trinidad (Piarco) und San Juan (Puerto Rico).

Die USA haben ihre Reisewarnungen für Venezuela auf Stufe 4 verschärft: nicht reisen. US-Bürger in Venezuela sollen zu Hause bleiben und das Land verlassen, sobald dies sicher möglich ist.

Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UN-Charta dar.

Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die großen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen.

In Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet: Die Luftangriffe richteten sich ersten Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Aufnahmen in venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt. Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich schon in den vergangenen Monaten zugespitzt: US-Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben mehrfach mutmaßliche Drogenboote an; laut US-Regierung kamen dabei mehr als 100 Menschen ums Leben. US-Präsident Donald Trump bestätigte zuletzt einen Angriff auf einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela. Die USA bauten ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus, darunter mit dem Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford», weiteren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und einem Langstreckenbomber.



Was wir nicht wissen