US-Musiker bei «The Masked Singer» ausgeschieden

Köln (dpa) - Der Bassist der Bloodhound Gang, Evil Jared Hasselhoff, ist in der Musikshow «The Masked Singer» enttarnt worden. Der US-Musiker war als eine mit Goldschmuck behangene Stinkwanze namens «Dude» verkleidet. In der vierten Folge der ProSieben-Show bekam der 54-Jährige zu wenige Stimmen von den Zuschauern und musste sich daher zu erkennen geben. Verblieben sind damit - vor dem Finale am 13. Dezember - noch fünf Sänger oder Sängerinnen.

Hasselhoff zeigte sich nach seiner Enttarnung aber nicht traurig: «The Masekd Singer war das lustigste, verrückteste Abenteuer», sagte er nach der Demaskierung.

Die Enttarnung war keine allzu große Überraschung: Die Zuschauer hatten sich am Abend über eine Umfrage mehrheitlich auf den US-Musiker festgelegt und 41 Prozent hatten schon vor der Show vom Samstagabend auf Hasselhoff getippt.

So sicher war sich die Jury allerdings nicht, wurde doch heftig diskutiert: Spricht der «Dude» wirklich nur englisch? Juror und ESC-Gewinner Conchita Wurst war gar überzeugt: «Dein Englisch hört sich nicht so an, als würdest du aus einem Land kommen, in dem man Englisch spricht. Ich glaube, du willst uns auf die falsche Fährte führen.» Chris Tall tippte daher auf Marc Terenzi, Verona Pooth auf den Basketball-Spieler Dennis Schröder.

Hasselhoff war häufiger schon im deutschen Tv

Die Bloodhound-Gang gehört zu den erfolgreichsten Bands in den frühen 2000ern. «The Bad Touch» war ihr größter Hit und erreichte in vielen Ländern, darunter Deutschland, die Chartspitze. 2015 legte die Band eine Pause ein.

Hasselhoff ist in Deutschlands TV-Branche kein Unbekannter: Er war etwa schon im «Duell um die Welt» von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu Gast, war bei «Tv Total»-Specials wie der Wok-WM dabei. Berichten zufolge soll Hasselhoff seit einigen Jahren in Berlin leben.

Für den Affen war es knapp

In der Live-Show «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt - oder am Ende das Finale gewinnt.

Chancen darauf haben nun noch die Nudel namens «Rave-ioli», das Ei «Eggi», die Kuh «Muuhnika», der Zauberer «Harry Otter» und der Affe «King», wobei dieser in dieser Ausgabe am Ende ums Weiterkommen zittern musste.

In den ersten Folgen wurden die dänische Schauspielerin und TV-Persönlichkeit Brigitte Nielsen in einem Kussmund-Kostüm und Schauspielerin Natalia Wörner, verkleidet als Hunde-Kauspielzeug, enttarnt. Außerdem wurde bereits die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker, Barbara Becker, von den Zuschauern aus dem Wettbewerb gewählt. Sie trug ein glitzerndes Smiley-Kostüm.

Weiter geht es am Samstag, 6. Dezember, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn.