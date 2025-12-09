US-Musiker Raul Malo gestorben

New York (dpa) - Der US-Musiker Raul Malo ist tot. Der Sänger, der unter anderem als Frontmann der Country-Band The Mavericks berühmt wurde, sei im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Management der Band.

Der 1965 im US-Bundesstaat Florida geborene Malo hatte mit den Mavericks und solo musikalische Erfolge gefeiert - unter anderem mit Songs wie «Dance the Night Away», «All You Ever Do Is Bring Me Down» und «Moonlight Kiss». Malo war verheiratet und hatte drei Kinder.