US-Profi Homa gewinnt Golfturnier im kalifornischen Napa

PGA Tour

Der 30-Jährige spielte im kalifornischen Napa eine starke 65er-Abschlussrunde und setzte sich auf dem Par-72-Kurs des Silverado Resort mit insgesamt 269 Schlägen knapp vor seinem Landsmann Maverick McNealy (270 Schläge) und Mito Pereira aus Chile (272) durch. Für seinen dritten Sieg auf der US-Tour kassierte Homa einen Siegercheck über 1,26 Millionen US-Dollar.

Der gebürtige Münchner Stephan Jäger, der in den USA lebt, war bei seinem ersten Turnier nach der Rückkehr auf die PGA Tour am Cut gescheitert und bei der Fortinet Championship nach zwei Tage vorzeitig ausgeschieden.

Bei der mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in der berühmten Weinregion fehlten wegen der Vorbereitung auf den bevorstehenden 43. Ryder Cup allerdings etliche Topspieler. Von Freitag bis Sonntag steht in Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin der prestigeträchtige Kontinentalvergleich zwischen Titelverteidiger Europa und den USA an.

