US-Schauspielerin Mandy Moore hat ihr drittes Kind bekommen

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Mandy Moore («Midway») ist zum dritten Mal Mutter geworden. «Lou ist da!», schrieb die 40-Jährige auf Instagram über die Ankunft von Töchterchen Louise Everett Goldsmith. «Sie ist unser absolutes Traummädchen und ihre großen Brüder sind bereits so besessen von ihr wie wir», teilte sie ihren Fans weiter mit. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie das Neugeborene strahlend im Arm hält.

Moore und ihr Mann, Musiker Taylor Goldsmith (39), sind bereits Eltern von August (3) und dem knapp zweijährigen Oscar. Das Paar ist seit 2018 miteinander verheiratet.

Im Alter von 15 Jahren hatte Moore ihr Debütalbum «So Real» herausgebracht. Als Schauspielerin wirkte sie in Serien wie «Scrubs – Die Anfänger», «Grey’s Anatomy» und «This Is Us - Das ist Leben» mit. Auf der Leinwand ist sie für Romanzen und Komödien wie «Von Frau zu Frau», «Lizenz zum Heiraten» und «Plötzlich Prinzessin!» bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie für das Kriegsdrama «Midway» vor die Kamera.