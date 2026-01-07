US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert

Los Angeles (dpa) - Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild/ SAG) hat die Filme «One Battle After Another» und «Blood & Sinners» mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Der Politthriller «One Battle After Another» hat sieben Gewinnchancen, das Vampir-Drama «Blood & Sinners» ist fünffach nominiert. Auch «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme» und «Bugonia» sind mehrfach im Rennen.

In der Sparte «Bester Hauptdarsteller» treten Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Michael B. Jordan («Blood & Sinners») und Jesse Plemons («Bugonia») gegeneinander an.

Für die Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Jessie Buckley («Hamnet»), Rose Byrne («If I Had Legs I'd Kick You»), Kate Hudson («Song Sung Blue»), Chase Infiniti («One Battle After Another») und Emma Stone («Bugonia») im Rennen.

In den Nebendarsteller-Sparten sind unter anderem Jacob Elordi («Frankenstein»), Sean Penn («One Battle After Another») und Ariana Grande («Wicked: Teil 2») nominiert. Fünf Filme, darunter «Frankenstein», «Marty Supreme» und «One Battle After Another» - wetteifern in der Topsparte um den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung.

Chancen auch für TV-Produktionen

Auch TV-Produktionen und deren Besetzung werden geehrt. Mehrfache Gewinnchancen haben unter anderem die Erfolgsserie «White Lotus», die Mini-Serie «Adolescence» und die Hollywood-Satire «The Studio».

Die Actor Awards (früher SAG-Awards genannt) sollen am 1. März in Los Angeles zum 32. Mal vergeben werden. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören über 118.000 stimmberechtigte Mitglieder an.

Preise als Oscar-Vorbote

Häufig werden die SAG-Gewinner auch bei den Oscars mit Preisen bedacht. 2024 räumte das Historiendrama «Oppenheimer» drei SAG-Trophäen ab - für Hauptdarsteller Cillian Murphy, Nebendarsteller Robert Downey Jr. und den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung. Murphy und Downey Jr. holten später auch die entsprechenden Oscars und «Oppenheimer» gewann den Spitzen-Oscar als bester Film.