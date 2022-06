US-Superstar Beyoncé deutet neues Album an

New York (dpa) - Die US-Sängerin Beyoncé (40) hat ein neues Album angedeutet. «Beyoncé, Renaissance, 29. Juli», teilte der Streaming-Dienst Tidal am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Auf den Profilen der Musikerin in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Webseite fanden sich dieselben knappen Informationen. Es wäre das erste komplette Solo-Studio-Album der Sängerin, die mit dem Rapper Jay-Z verheiratet ist und drei Kinder hat, seit dem Welterfolg «Lemonade» aus dem Jahr 2016.