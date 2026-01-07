USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

Das US-Militär hat einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmt. Der Zugriff im Nordatlantik sei wegen «Verstößen gegen US-Sanktionen» erfolgt, teilte das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) mit.

Veröffentlicht: Mittwoch, 07.01.2026 14:15