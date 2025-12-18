© Soeren Stache/dpa
Kürzlich hat Anna-Lena von Hodenberg für ihren Einsatz gegen Hass im Netz noch den Bundesverdienstorden bekommen - nun verhängen die USA Sanktionen gegen sie. (Archivbild)
USA sanktionieren Führung von deutscher Organisation HateAid
Das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot wegen angeblicher Zensur amerikanischer Online-Plattformen betrifft auch die Leiterinnen der deutschen Organisation HateAid, die sich gegen Hass im Netz engagiert. Betroffen sind die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon, wie das US-Außenministerium auf X mitteilte. Für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt war von Hodenberg im Oktober mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden.
