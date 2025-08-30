USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Abbas
Veröffentlicht: Samstag, 30.08.2025 03:16
Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York mit Visa-Sanktionen belegt. Aus dem US-Außenministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass Abbas und etwa 80 weitere Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) von den Sanktionen betroffen seien. In ihren Fällen werden bestehende Visa widerrufen und keine neuen mehr erteilt.© Wolfgang Kumm/dpa
Vor UN-Vollversammlung© dpa-infocom, dpa:250830-930-974220/1