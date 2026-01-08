menu
Evan Vucci/AP/dpa
Evan Vucci/AP/dpa
Die USA ziehen sich aus Dutzenden internationalen Organisationen zurück. (Archivbild)
USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück
Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte.
Veröffentlicht: Donnerstag, 08.01.2026 00:45
