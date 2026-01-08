Anzeige
US-Präsident Trump
© Evan Vucci/AP/dpa
Die USA ziehen sich aus Dutzenden internationalen Organisationen zurück. (Archivbild)
USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück

Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte.

Veröffentlicht: Donnerstag, 08.01.2026 00:45

© dpa-infocom, dpa:260108-930-512014/1
