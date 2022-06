Van Gerwen gewinnt zum sechsten Mal Darts-Premier-League

Berlin (dpa) - «Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird, setzte sich in Berlin in einem packenden Finale mit 11:10 gegen den Engländer Joe Cullen durch und triumphierte so nach 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019 zum sechsten Mal. Dem Engländer Taylor war dies im Zeitraum zwischen 2005 und 2012 gelungen. Zuvor am Abend hatte van Gerwen im Halbfinale den Engländer James Wade mit 10:4 besiegt.

Van Gerwen zeigte in einem emotionalen Endspiel vor mehr als 10 000 Zuschauern sein bestes Niveau und sicherte sich so neben der Trophäe auch das Preisgeld von umgerechnet rund 320 000 Euro. Im 21. und entscheidenden Leg hatte Cullen sogar einen Matchdart, bei dem er das Doppel-16-Feld nur haarscharf verfehlte. Für van Gerwen läuft es 2022 nach zwei eher durchwachsenen Jahren wieder besser. Am Dienstag wird er sich aber einer Handoperation unterziehen und deshalb auch die am Donnerstag beginnende Team-WM in Frankfurt am Main verpassen.

Erstmals in der Geschichte des prestigeträchtigen Wettbewerbs im Ligaformat fand das große Finale nicht auf der britischen Insel, sondern auf dem europäischen Festland statt. Liga-Debütant Cullen hatte zum Start des Abends noch Topfavorit Jonny Clayton aus Wales mit 10:4 bezwungen.