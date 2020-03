Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Wegen Coronavirus

Rom (dpa) - Das Osterfest im Vatikan wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Besucher begangen. Dasselbe gelte für alle liturgischen Feiern der Karwoche, teilte die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Sonntag mit.

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs würden bis zum 12. April die Generalaudienzen von Papst Franziskus und die Angelusgebete am Sonntag weiterhin nur online übertragen. Es ist ein beispielloser Schritt in der jüngeren Geschichte des Vatikans: Eigentlich kommen jedes Jahr Hunderttausende Menschen aus aller Welt über die Osterfeiertage nach Rom.

Ostern fällt in diesem Jahr auf den 12. April. An dem wichtigsten christlichen Feiertag wird die Auferstehung Jesu nach dessen Hinrichtung am Kreuz am Karfreitag gefeiert. Höhepunkt der Ostermesse ist der apostolische Segen «Urbi et Orbi» des Papstes von der Loggia des Petersdoms aus. Die lateinische Formel bedeutet «Der Stadt und dem Erdkreis» und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gespendet. In den vergangenen Jahren hatten sich dazu Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz versammelt.

In der Woche vor Ostern - der Karwoche - werden traditionell mehrere Zeremonien abgehalten. Eine der feierlichsten ist die vom Papst angeführte Karfreitagsprozession, an der normalerweise ebenfalls Tausende Menschen teilnehmen.

Die Coronavirus-Pandemie betrifft derzeit Italien besonders stark. Wegen drastischer Sperrmaßnahmen steht im gesamten Land das öffentliche Leben weitestgehend still. Italien ist das am schlimmsten betroffene Land der Welt außerhalb Chinas, wo der Ausbruch seinen Ursprung hatte. Am späten Samstag meldete Italien mehr als 21 000 Infektionen und 1441 Todesfälle.