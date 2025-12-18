© Ariana Cubillos/AP/dpa
Delcy Rodríguez ist die Vizepräsidentin von Venezuela. (Archivbild)
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Nach dem US-Einsatz in Venezuela hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die sofortige Freilassung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau verlangt. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates des südamerikanischen Landes, die live im Fernsehen übertragen wurde.
Veröffentlicht: Samstag, 03.01.2026 19:41
© dpa-infocom, dpa:260103-930-494367/4
