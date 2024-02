Verband schlägt Alarm: Deutscher Wirtschaft geht es schlecht

Aktueller Beweis für die schwächelnde deutsche Wirtschaft sind Zahlen des Europäischen Statistikamtes: Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Dezember um 2,6 Prozent im Schnitt zugelegt. Bei uns in Deutschland war die Entwicklung aber besonders schwach. Hier sank die Produktion um 1,2 Prozent. Das ist ein Grund für die Unternehmer in NRW, um Alarm zu schlagen. Denn die Zahl der Insolvenzen nimmt immer weiter zu. Das Hauptproblem ist, dass Produkte aus Deutschland immer weniger wettbewerbsfähig sind. Ganz offensichtlich haben sich in den letzten Jahren die Probleme nur so aufgetürmt. Ein Problem ist der Strompreis - die Bundesregierung hat da schon ein Paket geschnürt - das ist aber zu wenig, heißt es. Und dann das große Thema Bürokratie. Die Unternehmer fordern generell, dass der Staat weniger Vorgaben macht.

"Die Unternehmen haben mehr als nur ein bisschen Schluckauf"

José Narciandi aus unserem Landtagsstudio hat mit Arndt Kirchhoff, Präsident von "unternehmer nrw" und selbst Unternehmer. Er ist Geschäftsführer der Kirchhoff Gruppe, ein Automobilzulieferer und Werkzeughersteller mit Hauptsitz in Iserlohn.