Navigation

«Vergnügt aufschauen»: Kanzler Merz grüßt Basketballer

Veröffentlicht: Mittwoch, 27.08.2025 15:10

Die Basketball-EM in Finnland beginnt. Der Bundeskanzler fiebert mit den Weltmeistern, die nun die Titelvereinigung schaffen können.

Dennis Schröder
© Marius Becker/dpa

EM in Finnland

Tampere (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verfolgt die deutschen Basketballer bei der EM im finnischen Tampere. «Liebe Weltmeister vom @dbb_basketball, ich drücke euch die Daumen bei der Europameisterschaft, wünsche einen starken Start gegen Montenegro und schnelle Genesung für Bundestrainer Álex Mumbrú», schrieb Merz bei Instagram.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder trifft heute zum Start auf Außenseiter Montenegro. Weitere Vorrundengegner sind Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland. «Ihr seid eine Mannschaft, zu der ich auch mit 1,98m vergnügt aufschauen kann», schrieb Merz. 

Das Team gewann vor zwei Jahren überraschend den WM-Titel und besiegte damals auch Topfavorit USA. In diesem Jahr zählt Deutschland, das 1993 zum ersten und bisher einzigen Mal Europameister war, zu den Medaillenanwärtern. Die Endrunde steigt im lettischen Riga.

© dpa-infocom, dpa:250827-930-960354/3

Weitere Meldungen

Im Krankenhaus: Basketball-Trainer Mumbru fehlt zum EM-Start

Sport Das hat sich Alex Mumbru ganz anders vorgestellt: Der Bundestrainer der Basketballer fällt zum EM-Start krankheitsbedingt aus.

Alex Mumbru

Liebe gesucht: Schröder zwischen Inspiration und Protz

Sport Die gleiche Liebe bekommen wie Dirk Nowitzki: Das ist das, was sich Basketball-Star Dennis Schröder wünscht.

Dennis Schröder

Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

Panorama Michael Jordan und Kobe Bryant sind Legenden der Basketballgeschichte. Jetzt wurde eine Sammelkarte mit Autogrammen der beiden versteigert - für einen Rekordpreis.

NBA-Sammelkarte für Rekordsumme versteigert
skyline