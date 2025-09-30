Navigation

Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 13:44

Einer fehlt beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder musste von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus.

Berlin (dpa) - Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

Klausurtagung Bundeskabinett
Beim Gruppenfoto fehlte Schnieder. © Michael Kappeler/dpa
Beim Gruppenfoto fehlte Schnieder.
