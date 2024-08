Verlobte von Elfmeterheldin Berger superstolz

Marseille (dpa) - Ann-Katrin Berger hat mit ihren Elfmeter-Heldentaten beim olympischen Fußballturnier auch ihre Herzensfrau überglücklich gemacht. Jessica Carter, die wie die Nationaltorhüterin beim US-Club NJ/NY Gotham FC unter Vertrag steht, postete bei Instagram die TV-Bilder der entscheidenden Szenen vom Viertelfinal-Sieg gegen Kanada und schrieb dazu: «Thats my Fianceeee!!!!!!!!» - «das ist meine Verlobte».

Die 33 Jahre alte Berger hatte in Marseille nach torloser regulärer Spielzeit und Verlängerung zwei Schüsse vom Punkt gehalten und den entscheidenden Elfmeter zum 4:2 selbst verwandelt. Im Halbfinale spielen die deutschen Frauen am Dienstag (18:00 Uhr) in Lyon gegen die Auswahl von Bergers Wahlheimat USA. Im zweiten Gruppenspiel hatte das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch gegen die Amerikanerinnen mit 1:4 verloren.

Berger und Carter spielten jahrelang beim FC Chelsea und gewannen dort die englische Meisterschaft. Die Torfrau wechselte im Frühjahr in die USA, die 26 Jahre alte Defensivspielerin machte ihren Transfer vor einigen Tagen perfekt. Ihre Verlobung hatten sie im Mai bekanntgegeben.