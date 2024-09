Verpflichtung perfekt: Hummels unterschreibt bei AS Rom

Rom (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels setzt seine Karriere in Italien fort. Der 35-Jährige spielt künftig für die AS Rom, wie der Club aus der Serie A bekanntgab. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei in die italienische Hauptstadt. Aufgrund seiner Vertragslosigkeit konnte sich Hummels auch nach Ablauf der Transferperiode seinem neuen Club anschließen.

«Hey Giallorosso-Fans, hier ist Mats, der neue Spieler. Ich freue mich sehr, für diesen Club vor euch zu spielen und sehe euch im Stadion», sagte Hummels in einem vom Club geteilten Video. Der Abwehrspieler trainierte bereits mit seiner neuen Mannschaft, war auf Fotos neben dem Ex-Leipziger Angeliño zu sehen. Eine Vertragslaufzeit nannte die Roma nicht, laut Transferexperte Fabrizio Romano soll es sich um eine Laufzeit über ein Jahr handeln. Er erhält die Rückennummer 15.

Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Danach hatte es zahlreiche Spekulationen um den Weltmeister von 2014 gegeben. Neben Real Sociedad San Sebastián aus Spanien sollen auch Brighton & Hove Albion aus England und der FC Bologna interessiert gewesen sein, auch um einen Wechsel nach Mallorca hatte es Spekulationen gegeben. Zudem sollen auch Teams aus den USA laut Medien Interesse gehabt haben. Über die vielen Gerüchte hatte sich Hummels zwischenzeitlich amüsiert gezeigt.

Wie Völler und Rüdiger: Hummel trägt Roma-Trikot

Für den gebürtigen Bergisch-Gladbacher ist es die erste Auslandsstation seiner Karriere. Der langjährige Bundesligaprofi hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Bei der AS Rom waren bereits einige prominente deutsche Profis aktiv, dazu zählen Nationalspieler Antonio Rüdiger und der jetzige DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Insgesamt ist Hummels laut Clubanlagen der siebte Deutsche, der das Trikot des Vereins trägt

Hummels wurde in der Bayern-Jugend ausgebildet und gab dort auch 2007 sein Profidebüt. Es folgte im Januar 2008 ein erster Wechsel per Leihe nach Dortmund. Im Sommer 2009 verpflichtete ihn der BVB fest, es folgten dort die Meistertitel 2011 und 2012. 2016 kehrte der inzwischen gestandene Nationalspieler als Weltmeister von Rio zu den Bayern zurück. Mit dem Rekordmeister feierte Hummels drei weitere Meisterschaften. Im Sommer 2019 folgte die erneute Rückkehr ins Ruhrgebiet. Mit dem BVB wurde er 2021 noch einmal Pokalsieger.

Insgesamt absolvierte der Verteidiger 442 Bundesligaspiele (33 Tore) und 90 Champions-League-Partien (fünf Tore). Sein letztes von 78 Länderspielen machte Hummels im vergangenen November beim 0:2 in Österreich. Für die Heim-EM in diesem Sommer war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz starker Leistungen am Saisonende nicht nominiert worden.