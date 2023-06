Verstappen appelliert an Fans: «Betrinkt euch nicht zu sehr»

Nach den Berichten über rassistische, homophobe und sexistische Beleidigungen am Rande des Formel-1-Rennens im Vorjahr in Spielberg glaubt Rekordweltmeister Lewis Hamilton an diesem Wochenende wieder an normale Zustände.

© Darko Vojinovic/AP/dpa