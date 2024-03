Versteigert: Colins Firths Hemd bringt 20 000 Pfund

London (dpa) - Der TV-Sechsteiler der BBC, der im Jahr 1995 nach dem Roman von Jane Austen erschienen war, gilt in Großbritannien als Kult. Firth spielte darin Mr. Darcy. In einer Szene sprang er bekleidet in einen See, schwamm durchs Wasser, stapfte danach mit nassem Oberteil über eine Wiese und traf auf die von Jennifer Ehle gespielte Elizabeth Bennet.

Ein Kostüm von Hollywoodstar Johnny Depp aus dem Horrorfilm «Sleepy Hollow» von Regisseur Tim Burton brachte 24 000 Pfund (etwa 28 000 Euro). Ein Kleid, das Musikerin Madonna bei Dreharbeiten für «Evita» trug, kam auf 40 000 Pfund (46 800 Euro).

Drew Barrymores Kleid aus dem Aschenputtel-Film «Auf immer und ewig» kam für 16 000 Pfund (etwa 18 700 Euro) unter den Hammer. Hinzu kommen jeweils für die Käuferin oder den Käufer noch Gebühren. Mit dem Erlös soll eine Stiftung für kulturelle Bildung unterstützt werden, die der oscarprämierte Kostümbildner John Bright gegründet hatte.