Vertrag von Telekom-Chef Höttges verlängert

Bonn (dpa) - Telekom-Chef Tim Höttges hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Das bis Ende 2026 laufende Arbeitspapier als Vorstandsvorsitzender habe nun eine Gültigkeit bis Ende 2028, teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Bonn mit.

Der 62-Jährige sitzt in der Bonner Konzernzentrale schon seit 2014 auf dem Chefsessel, zuvor war er in dem Konzernvorstand ab 2006 in anderen Funktionen tätig gewesen. Unter seiner Regie als CEO hat die Firma ihr Handynetz wesentlich verbessert und beim Festnetz stark in Glasfaser-Internet investiert - diese Technologie ermöglicht viel bessere Verbindungen als VDSL-Internet über dünne Telefonleitungen. Der Börsenkurs des Bonner Konzerns, der lange Zeit auf niedrigem Niveau vor sich hin dümpelte, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Zugleich wurde entschieden, dass der bisherige Deutschlandchef der Telekom, Srini Gopalan (54), als Leiter des Tagesgeschäfts (Chief Operating Officer) zur amerikanischen Tochterfirma T-Mobile US wechselt, die für den Magenta-Konzern eine Ertragsperle und damit von großer Bedeutung ist. Gopalans Nachfolger wird der bisherige Chef der Telekom-Tochter in Österreich, Rodrigo Diehl (49). Der Telekom-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Appel sagte, man sende mit den Personalentscheidungen «ein Signal in Richtung Kontinuität und frischen Wind».