Verzicht hilft

Der Vertreter des Hagener Aktivistenkreises HAK im Aufsichtsrat - Ömer Oral - sagt: der Verzicht reicht uns nicht. Wir wollen Licht ins Besetzungsverfahren bringen. Wie haben die Headhunter gearbeitet und warum fiel die Wahl auf Schisanowski? Ganz grundsätzlich bleibt aus seiner Sicht die Frage, warum eine so hoch dotierte Stelle überhaupt geschaffen werden musste. Und warum die bisherige Struktur der HaGeWe nicht ausreicht.

Der Aufsichtsrat kommt kurzfristig - noch in dieser Woche - zu einer Sondersitzung zusammen, die nächste reguläre Sitzung ist am 1. September.