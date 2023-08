VfB Stuttgart zieht mühelos in zweite Pokalrunde ein

Reutlingen (dpa) – Der VfB Stuttgart ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Fußball-Bundesligist setzte sich beim Auftakt des DFB-Pokals mit 4:0 (3:0) souverän beim Viertligisten TSG Balingen durch und zog eine Woche vor dem Erstliga-Start in die zweite Runde ein.

Im schwäbischen Duell brachte Enzo Millot den dreimaligen Pokalsieger in der 25. Minute in Führung. Außerdem trafen vor 13.400 Zuschauern im ausverkauften Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche Silas (34.), Serhou Guirassy (43.) und Kapitän Wataru Endo (55.).

Nach Reutlingen war das Spiel verlegt worden, weil die Arena in Balingen zu klein für den Cup-Wettbewerb ist. Der Regionalligist kann sich dank seiner DFB-Pokalpremiere mit einer Einnahme im unteren sechsstelligen Euro-Bereich über die Niederlage hinweg trösten.

Nübel gibt Pflichtspiel-Debüt

Der vom FC Bayern München ausgeliehene Torwart Alexander Nübel feierte sein Pflichtspiel-Debüt für den VfB und war einziger Neuzugang in der Startelf. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzte in der Abwehr des letztjährigen Pokal-Halbfinalisten auf eine Viererkette mit den beiden Innenverteidigern Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou. Links verteidigte Hiroki Ito anstelle des gesperrten Borna Sosa, rechts vertrat Pascal Stenzel den verletzten Nationalspieler Josha Vagnoman.

Stuttgart tat sich bei seinem Pflichtspielstart offensiv gegen die tief stehenden Gastgeber zunächst etwas schwer. Gefährlich wurde es nur bei einem Schuss von Chris Führich (19.). Doch dann war es der agile Millot, der nach einem Pass von Silas die immer souveräner auftretenden Stuttgarter mit dem 1:0 auf die Siegerstraße schoss. Wenig später erhöhte der engagierte Silas mit einem schönen Schlenzer aus 25 Metern gegen die tapfer kämpfenden, aber überforderten Amateure von Balingen.

Spätestens mit dem Treffer von Endo nach einem Doppelpass mit dem starken Guirassy war die Partie entschieden. Die größte Torchance für Balingen vergab der eingewechselte Pedro Almeida Morais, der frei stehend am glänzend parierenden Nübel scheiterte (85.).

Hoeneß nutzte nach gut einer Stunde die Gelegenheit, um mit den Offensivspielern Wooyeong Jeong und Jamie Leweling zwei weiteren Neuzugängen vor dem Bundesliga-Start am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum Spielpraxis zu geben. In der Schlussphase kam mit Stürmer Jovan Milosevic ein weiterer Neuer zu seinem Debüt.