VfL Bochum vorerst Zweitliga-Spitzenreiter

23. Spieltag

Der HSV, der vor dem 23. Spieltag ein bis dahin punktgleiches Quartett an der Spitze anführte, tritt erst am Montagabend zum Hamburger Derby beim FC St. Pauli an. Rang zwei belegt punktgleich mit den Bochumern Holstein Kiel nach dem 1:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue. Dritter ist zwei Punkte dahinter die SpVgg Greuther Fürth nach dem 2:2 (0:1) bei Hannover 96. Der HSV ist mit drei Zählern Rückstand auf Bochum vorerst Vierter.

© dpa-infocom, dpa:210227-99-618345/2