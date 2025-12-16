Viel Geld vor Weihnachten
Die Mark E hat kurz vor Weihnachten wieder viel Geld unter die Leute gebracht. Dafür sorgte die zweite Sponsoringaktion des Jahres. 25.000 Euro standen zur Verfügung. Vereine und Initiativen konnten sich mit ihren Projekten bewerben. Die Kundschaft der Mark E konnte dann online abstimmen. 78.000 Stimmen wurden abgegeben.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.12.2025 08:41
Die meisten gab es für die Tiernothilfe Hagen, gefolgt von der TSV Fichte Hagen-Tennisabteilung und dem TUS Halden-Herbeck. Für die drei gab es jeweils 1500 Euro, ebenso für den Männergesangsverein Heiderose und den TV Hasperbach.
Die Tiernothilfe unterstützt mit dem Fördergeld das Pflegestellennetzwerk für Kitten und Streunerkatzen, Fichte Hagen will die Beleuchtung des Clubhauses erneuert, der TUS kauft neue Kühlschränke fürs Tennisheim.
Weitere Gewinne gab es in Höhe von jeweils 750 beziehungsweise 1000 Euro für 21 weitere Projekte.