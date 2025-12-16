Viel Geld vor Weihnachten

Die meisten gab es für die Tiernothilfe Hagen, gefolgt von der TSV Fichte Hagen-Tennisabteilung und dem TUS Halden-Herbeck. Für die drei gab es jeweils 1500 Euro, ebenso für den Männergesangsverein Heiderose und den TV Hasperbach.

Die Tiernothilfe unterstützt mit dem Fördergeld das Pflegestellennetzwerk für Kitten und Streunerkatzen, Fichte Hagen will die Beleuchtung des Clubhauses erneuert, der TUS kauft neue Kühlschränke fürs Tennisheim.

Weitere Gewinne gab es in Höhe von jeweils 750 beziehungsweise 1000 Euro für 21 weitere Projekte.