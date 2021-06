Viele verpasste Chancen: Struff scheidet bei French Open aus

Auch wenn er das Spiel in drei Sätzen verlor, Jan-Lennard Struff war ganz nah dran an einer Überraschung. Doch sein Kampf wurde am Ende nicht belohnt. Damit ist in Paris nur noch ein Deutscher übrig.

© Thibault Camus (dpa)