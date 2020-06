Vier Strafanzeigen in einer halben Stunde

In dem Bekleidungsgeschäft wollte er offensichtlich klauen, wurde aber auf halber Strecke gestoppt. Denn der Mann war dort bekannt und hatte Hausverbot. Schon da zeigte er sich gegenüber den Beschäftigten aggressiv. Eine viertel Stunde später versuchte er einen Ladendiebstahl in einem weiteren Geschäft in der Fußgängerzone - wurde aber auch da gehindert, weil er keinen Mundschutz trug und deswegen angesprochen wurde. Wieder wurde er aggressiv; Strafanzeige 2 fällt wegen Beleidigung.

In einem Zoogeschäft in der Hochstraße ging es so ähnlich weiter, nur dass er der Verkäuferin dort gleich ins Gesicht schlug. Weil er außerdem etwas aus einer Schublade stehlen wollte, folgt Strafanzeige drei wegen versuchten Raubes.Nummer vier ist Körperverletzung; er schnorrte eine Frau nach einer Zigarette an, bekam keine, und schlug sie in den Nacken. Die Polizei fasste ihn am Zentralen Busbahnhof.