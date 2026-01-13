Vierte Lichtwoche im Februar

Das Ganze läuft in der Matthäuskirche an der Lützowstraße vom 1. bis zum 7. Februar. Jeweils von 18 Uhr 30 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im sogenannten Candlelight-Bistro gibt es an allen Abenden kleine Snacks und Getränke und die Möglichkeit, sich über die Ausstellung auszutauschen.