Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Vierte Lichtwoche im Februar
Teilen:

Vierte Lichtwoche im Februar

Anfang Februar gibt es wieder Lichtmomente in der Matthäuskirche. Zum vierten Mal läuft dann dort eine Licht- und Videoausstellung. Immer abends ist die Kirche illuminiert, es gibt mehrere Stationen. 

Veröffentlicht: Dienstag, 13.01.2026 15:10

Anzeige

Die Besucherinnen und Besucher bewegen sich frei durch den Raum und bestimmen ihren eigenen Weg durch die Ausstellung. Maik Broermann und sein ehrenamtliches Team bereiten sie bis zum Start am 1. Februar wieder vor.  

Anzeige
Lichtwoche
Anzeige

Das Ganze läuft in der Matthäuskirche an der Lützowstraße vom 1. bis zum 7. Februar. Jeweils von 18 Uhr 30 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im sogenannten Candlelight-Bistro gibt es an allen Abenden kleine Snacks und Getränke und die Möglichkeit, sich über die Ausstellung auszutauschen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige