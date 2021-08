Vierte Medaille: Merklein holt Silber im Zeitfahren

Oyama (dpa) - Vico Merklein hat bei den Paralympics in Tokio Silber im Zeitfahren gewonnen. Der 44-Jährige aus Berlin arbeitete sich mit dem Handbike in der letzten von drei Runden auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji noch vom vierten auf den zweiten Platz vor.

© Eugene Hoshiko (dpa)