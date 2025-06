Völler fordert nach Sitzung von DFB-Team: Schippe drauflegen

Herzogenaurauch (dpa) - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat für das Spiel um Platz drei der Nations League eine klare Leistungssteigerung der Fußball-Nationalmannschaft angemahnt. Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte beim 1:2 im Halbfinale gegen Portugal enttäuscht und trifft nun am Sonntag in Stuttgart (15.00 Uhr/RTL und DAZN) auf Frankreich. Die Franzosen verloren trotz später Aufholjagd 4:5 gegen Europameister Spanien.

«Auf jeden Fall müssen wir eine Schippe drauflegen», sagte Völler in der ARD direkt vor dem zweiten Halbfinale. Der 65-Jährige berichtete dabei von einer langen Sitzung, in der die Niederlage gegen Portugal am Donnerstag besprochen worden sei. «Wir waren natürlich alle unzufrieden und enttäuscht», räumte Völler ein und verlangte: «Du musst halt immer 100 Prozent in die Waagschale werfen.» Dies hätten die Spieler nach der Sitzung im Teamquartier in Herzogenaurach verstanden.

Wieder mehr Torchancen erspielen

Der einstige Weltklassestürmer bemängelte nicht nur das Zweikampfverhalten und die Defensive bei der Niederlage in München. Nach der 1:0-Führung durch Florian Wirtz und dem anschließenden Rückstand seien gegen die Portugiesen kaum noch klare Torchancen herausgespielt worden. «Das war in den letzten Spielen auch gegen Topgegner viel, viel besser. Das müssen wir am Sonntag anders machen», sagte Völler.

«Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt durch die letzten vielen erfolgreichen und auch guten Spiele, die wir gemacht haben. Auf allerhöchstem Niveau, wenn Du da ein paar Prozent weniger machst, dann reicht es nicht», betonte der einstige Teamchef.