Von Toten und Geistern: «Friesland»-Krimi im ZDF

Leer (dpa) - Eine nächtliche Straße in Leer. Neuankömmling Tom Nitschke (Adrian Julius Tillmann) macht sich auf den Weg zur alteingesessenen Arztpraxis von Hauke Momsen. Dort untersucht Momsens Tochter Alrike (Christina Hecke), ebenfalls Ärztin, Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler), der sich bei einem Missverständnis mit Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) den Arm verletzt hat.

Am nächsten Morgen findet der Beerdigungs-Fachmann beim Joggen einen Toten am Strand. Es handelt sich um Hauke Momsen. Der Arzt war erfahrener Strandsegler gewesen. Dennoch soll er damit verunglückt sein. Schnell wird klar: Das Fortbewegungsgerät wurde sabotiert. Die Frage ist nur: von wem?

So beginnt die neue Folge «Geisterstunde» der Krimireihe «Friesland», die das ZDF am Samstag (13. Dezember) um 20.15 Uhr ausstrahlt, in der Mediathek ist sie bereits vorab zu streamen.

Mögliche Verdächtige

Das Feld der Tatverdächtigen ist groß, in dem Dorfpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Chef Brockhorst ermitteln. Hauke Momsen war zwar beliebt im Ort, aber hat sich zu Lebzeiten auch Feinde gemacht. Einer war professioneller Strandsegler und Konkurrent von Momsen: Fedder Offermann (André Hennicke). Nach einem folgenschweren Unfall beim Strandsegeln verletzte sich Offermann so stark, dass er chronischer Schmerzpatient und abhängig von Schmerztabletten wurde. Beides kreidet er Hauke Momsen an. Auch stellt sich früh die Frage, was Tom Nitschke nach Leer geführt hat. Er ist der Ex-Partner von IT-Expertin Kim Erveling (Veronique Coubard) und hat eigene Interessen.

Geschäftsmodell Geisterbeschwörung

Auch zum familiären Hintergrund von Hauke Momsen ist einiges aufzudecken. So litt er schwer unter dem Tod seiner Frau und war ungerecht zu seiner Tochter Alrike. Obwohl die engagierte Ärztin immer alles tat, um das Wohlwollen ihres Vaters zu gewinnen, biss sie bei ihm auf Granit. Der einzige Trost für den trauernden Kleinstadtmediziner war anscheinend ein Hokuspokus: Er hatte sich nämlich hilfesuchend an Reela Linnewever (Katharina Heyer) gewandt, die mit Hilfe von Séancen versuchte, Kontakt zu Momsens Frau im Jenseits aufzunehmen. Dafür hatte der Arzt ihr monatlich 400 Euro gezahlt.

Neuer Mantel für den Hauptkommissar

Nach weihnachtlich Besinnlichem sucht man in dieser Krimi-Folge fast vergebens. Jan Brockhorst, oft nicht besonders emotional, vermisst seit Beginn der Folge seinen geliebten Mantel. Ein Geschenk seiner Mutter.

Nach einigem Hin und Her kaufen seine Kollegen ihm einen neuen Mantel. Ein Zeichen, dass der kratzbürstige Chef-Ermittler der Polizei Leer auch eine weiche Seite hat.