Von wegen Schulfreunde: Der «Nord Nord Mord»-Krimi

Berlin (dpa) - Live-Sport bringt wieder einmal das Fernsehprogramm durcheinander. Das Erste überträgt am 29. Januar zur besten Sendezeit das WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal. Das ist für Fans der Krimireihe «Friesland» eine schlechte Nachricht. Denn das ZDF möchte offensichtlich die Erstausstrahlung «Friesland - Abdrift» nicht in Konkurrenz zum Quotenhit Handball setzen und strahlt stattdessen eine Konserve aus.

Gute Unterhaltung findet man aber auch auf ZDFneo: Dort läuft um 21.45 Uhr als Programm-Highlight der «Nord Nord Mord»-Krimi «Sievers und die fünf Fragezeichen», erstmals vor einem Jahr ausgestrahlt.

Und darum geht es: Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) muss auf Sylt eine Feier organisieren, doch er ist alles andere als in Partylaune. Das Jahrgangstreffen seiner Polizeischule steht an - ein halbes Dutzend Namen finden sich auf der Gästeliste.

Während die ersten Eintreffenden schon Sekt schlürfen und in alten Fotoalben blättern, muss Sievers einen weiteren Gast von der Liste streichen. Der liegt in Westerland in einem Zinksarg: Markus Burgholz (Oliver Warsitz) wurde in seinem Wagen erschossen, als er per Autozug auf die Insel rollte.

Der Tote gibt den Ermittlern so einige Rätsel auf. Der Schütze stand offensichtlich bei dem Mord nicht auf dem Autozug-Waggon, sondern abseits der Gleise. Warum hat der tote Polizist im Handschuhfach die Dienstwaffe mitgenommen? Warum trägt er ein Jugendbild des Sylter Hauptkommissars bei sich? «Sievers mit Babyspeck», wie Kommissar Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) spitz über seinen Vorgesetzten anmerkt. Offensichtlich hat der Chef Geheimnisse, die mit seinem Abschlussjahrgang 1998 der Polizeischule Hamburg und seiner Mitschülerin Alexandra Bielmann zu tun haben.

Und was bedeutet der überraschende Leichenfund für das sorgsam geplante Jahrgangstreffen? Sievers hat für die Ehemaligen schließlich eigens eine reetgedeckte Villa am Watt mit fünf Zimmern und vier Bädern angemietet. Zum «Freundschaftspreis», wie der dienstbeflissene Polizist Schneider (Stephan A. Tölle) seinen Deal für Sievers anpreist. Der kontert nur: «Ich mag solche Freundschaften nicht.»

Feldmann und Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) haben derweil andere Themen. Er berichtet ihr, dass er mit einer Stelle auf Ibiza liebäugelt. Eine internationale Einheit für den Kampf gegen das Organisierte Verbrechen. Bei Behrendsen erntet er erst mal Spott. Aber will sie ihn wirklich aufziehen oder schwingt da Verlustangst innerhalb des Sylter Ermittlerteams mit?

Als erneut Schüsse fallen, die sich gegen Hauptkommissar Sievers richten, erteilen die beiden Ermittler allen Mitgliedern des Abschlussjahrgangs aus Sicherheitsgründen Hausarrest. Alexandra Bielmann (Idil Üner), Gernot Stelzer (Gerhard Wittmann), Hannah Krüger (Heike Jonca) und Fred Karlin (Frank Kessler) haben schon eine Vermutung, wer hinter den Anschlägen stecken könnte.

Kollege Siggi Gruber (Michael Lott) war in Ungnade gefallen, nachdem er bei der Abschlussprüfung geschummelt hatte. Einer der Anwesenden hat ihn verraten und damit seine Karriere bei der Polizei zerstört. Sinnt Siggi nun auf Rache?