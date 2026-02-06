Vonn zeigt solides Abfahrtstraining - Probleme für Aicher

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Eine Woche nach ihrem folgenschweren Sturz hat Lindsey Vonn das erste Olympia-Training erfolgreich bestritten. Die Amerikanerin, die nach eigenen Angaben mit einem durchgerissenen Kreuzband im linken Knie antritt, zeigte auf der Tofana-Strecke in Cortina d'Ampezzo eine solide Fahrt ohne zu großes Risiko. Danach gab sie sich zufrieden.

Auch der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann gelang eine ansprechende Fahrt; Teamkollegin und Mitfavoritin Emma Aicher dagegen hatte Probleme und verpasste einige Tore. «Ich habe mich mit dem Untergrund schwer getan», sagte Aicher über die recht weichen Pistenverhältnisse. «Aber es ist nichts Neues für mich, dass ich im ersten Training ein bisschen abwartend fahre. Das stresst mich nicht. Ich weiß, was ich verändern muss.»

Kritik an Pistenarbeiten

Nachdem das erste Training am Donnerstag wegen Schneefalls abgesagt worden war, gestaltete das Wetter auch den Freitag kompliziert. Schon nach fünf Fahrerinnen musste das Training wegen dichten Nebels für längere Zeit unterbrochen werden. Zudem meldeten die ersten Starterinnen, dass die Piste teils sehr anspruchsvoll angelegt sei, woraufhin nachgearbeitet wurde.

«Es ist nicht dieses schöne Cortina, das man gewohnt ist», sagte Weidle-Winkelmann. «Es ist sehr weich und die Wellen sind schärfer ausgeprägt.» Sie äußerte Unverständnis darüber, dass die Strecke hügeliger gemacht worden war als vom Weltcup gewohnt. «Ich weiß nicht, warum man das machen musste.»

Rumblödeln, Handy-Daddeln, Tanzen

Die Wartezeit vertrieben sich die Fahrerinnen am Start auf unterschiedliche Weise. Während einige versuchten, fokussiert zu bleiben, fingen die TV-Kameras unter anderem die Amerikanerinnen beim Rumblödeln und Rumspielen an ihren Handys ein. Irgendwann führten die fünf US-Sportlerinnen sogar eine Tanzchoreografie auf. Selbst Vonn mit dem maladen Knie machte dabei mit.

Die 41-Jährige hatte sich schon am Morgen gut gelaunt präsentiert. Bei Instagram postete sie ein Foto von sich vom Start und schrieb dazu: «Nichts macht mich glücklicher! Niemand hätte geglaubt, dass ich hier sein werde... aber ich habe es geschafft! Ich bin hier, ich lächle, und egal was passiert, ich weiß, wie glücklich ich bin. Ich werde mir diese Chance nicht entgehen lassen.»

Pistencomeback sieben Tage nach schwerem Sturz

Vonn war als bislang deutlich beste Abfahrerin des Winters in den vergangenen Wochen in die Favoritenrolle für Olympia gerutscht. Zuletzt in Crans-Montana aber stürzte sie dann bei der Abfahrts-Generalprobe für die Winterspiele. In dieser Woche teilte sie mit, sich im linken Knie das Kreuzband gerissen zu haben. Mit einer Spezialschiene geht sie aber dennoch an den Start.