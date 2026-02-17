Vonn zurück in den USA: «Bein immer noch in Trümmern»

Treviso (dpa) - Nach ihrer Rückkehr in die USA hat sich Ski-Star Lindey Vonn mit neuen Informationen zu den Auswirkungen ihrer Verletzung gemeldet. «Meine Verletzung war deutlich ernster als nur ein gebrochenes Bein. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen, was es bedeutet und was noch kommt», schrieb die 41-Jährige auf Instagram. «Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause.»

Dazu zeigte sie ein Video mit Eindrücken von ihrem Flug vom Airport Marco Polo in Venedig. In den kommenden Tagen werde sie weitere Details über ihre Verletzung bekanntgeben, zudem werde sie erneut operiert. «Ich freue mich ernsthaft über die nächste OP», teilte Vonn mit. Dort werde der sogenannte Fixateur entfernt und «ich werde mich ein wenig mehr bewegen können».

Eine Woche liegend

Bereits nach ihrer Landung hatte sich die Amerikanerin auf der Plattform X mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. «Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett», schrieb Vonn. «Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.»

In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

«Ich kehre langsam zurück ins Leben»

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo gebracht worden. Am Abend hatte sie bei Instagram ein Video mit privaten Einblicken aus dem Krankenhaus veröffentlicht. «Ich kehre langsam zurück ins Leben, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen, die im Leben am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben», schrieb sie dazu und bedankte sich bei Familie, Freunden, ihrem Team und dem medizinischen Personal.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.