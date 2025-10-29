Navigation

Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 00:47

Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.

Nordkorea testet strategischen See-Boden-Marschflugkörper
© Uncredited/KCNA via YNA/dpa

Korea-Konflikt

Pjöngjang / Seoul (dpa) - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere tieffliegende Marschflugkörper getestet. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die Flugkörper am Dienstag (Ortszeit) erfolgreich über dem Gelben Meer westlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.

Der Waffentest erfolgte kurz vor dem Südkorea-Besuch von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt wiederholt behauptet, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein. Trump will heute sich heute unter anderem mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung treffen.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-220982/1

Weitere Meldungen

Vance: Die Waffenruhe im Gazastreifen hält

Politik Knapp drei Wochen nach Beginn einer Waffenruhe ist die Lage im Gazastreifen erneut eskaliert. US-Vizepräsident Vance beschwichtigt jedoch.

Haushaltssperre in den USA

Hamas: Zwei weitere tote Geiseln geborgen

Politik Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln durch die Hamas.

Nahostkonflikt - Grabungsarbeiten in Chan Junis

Medien: Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

Politik Russland und die Ukraine überziehen sich Nacht für Nacht mit Angriffen aus der Luft.

Ukraine-Krieg - ukrainische Drohnen
skyline