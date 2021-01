Vorschlag: Herrmann soll Bundesverdienstkreuz bekommen

Weltumsegler

Damit sollen Herrmanns «herausragende sportliche Leistung und zugleich seine gesellschaftlichen Anliegen» gewürdigt werden, sagte der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» über Annens Vorstoß berichtet.

Der Antrag muss nun erst einmal geprüft werden. Annen ist selbst von Kindheit an begeisterter Segler. «Daher habe ich auch die dramatische Regatta intensiv verfolgt», sagte er.

Der Hamburger Herrmann hatte in Les Sables-d'Olonne die Vendée Globe als Fünfter beendet. In den über 80 Tagen auf den Weltmeeren warb der 39-Jährige auch für den Umweltschutz. Schon seit Jahren engagiert sich der gebürtige Oldenburger für den Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Meere. Er versucht, auch Kinder dafür zu begeistern und sprach während der Regatta über soziale Medien unter anderen mit jungen Menschen aus Deutschland.

Zudem lieferte er auf seiner über 28.000 Seemeilen langen Reise von seiner Jacht «Seaexplorer - Yacht Club de Monaco» aus mit einem bordeigenen Labor wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und dem Max-Planck-Institut umfangreiche Daten.

Nach der folgenreiche Kollision von Herrmanns Jacht mit spanischen Fischkutters etwa 90 Seemeilen vor dem Ziel der Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne kam es nun zu einem Disput. In einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» hatte Kapitän Josu Zaldumbide gesagt, er und seine Mannschaft hätten Herrmanns Jacht nicht kommen sehen. «Unser AIS (Automatische Identifikationssystem) hat das Segelboot auch nicht angezeigt, zu keinem Zeitpunkt», sagte er und betonte, dass das AIS, durch das Schiffe Navigations- und Schiffsdaten austauschen, eingeschaltet gewesen sei.

Dem widersprach Herrmann im «Morgenmagazin» von ARD und ZDF erneut: «Das war es eindeutig nicht. Das können wir ja sehen im Daten-Log.» Fischer würden ganz oft das AIS ausschalten. «Kein Vorwurf an irgendjemanden. Das ist wahrscheinlich ganz normal. Die stehen ja auch in Konkurrenz zueinander und man will ja auch nicht immer seine Position verraten», sagte der Hamburger. «Das war Riesenpech». Der 39-Jährige hatte sich schon zuvor ähnlich geäußert. «Das sollte er nicht sagen, verdammt!», meinte Zaldumbide in der «Süddeutschen Zeitung» dazu.

Bei dem Unfall war niemand verletzt worden. Herrmanns Boot wurde allerdings stark beschädigt. Er konnte danach nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit weitersegeln.

Weltumsegler Boris Herrmann gönnte sich nach seiner Ankunft in Les Sables d'Olonne einen Schluck Champagner. Foto: Martin Keruzoré/Team-Malizia.com/dpa © Martin Keruzoré (dpa) Weltumsegler Boris Herrmann gönnte sich nach seiner Ankunft in Les Sables d'Olonne einen Schluck Champagner. Foto: Martin Keruzoré/Team-Malizia.com/dpa © Martin Keruzoré (dpa)

Boris Herrmann und seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann küssen sich nach der Ankunft. Foto: Loic Venance/POOL AFP/AP/dpa © Loic Venance (dpa) Boris Herrmann und seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann küssen sich nach der Ankunft. Foto: Loic Venance/POOL AFP/AP/dpa © Loic Venance (dpa)

Boris Herrmann wurde im Hafen von seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann, Tochter Malou und Hund Lilli empfangen. Foto: Yohan Bonnet/AP/dpa © Yohan Bonnet (dpa) Boris Herrmann wurde im Hafen von seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann, Tochter Malou und Hund Lilli empfangen. Foto: Yohan Bonnet/AP/dpa © Yohan Bonnet (dpa)