Vortrag zu "Weihnachten im Schuhkarton"

Thiessen ist Regionalleiter West der Organisation Samaritan's Purse - Die Barmherzigen Samariter. Neben der Schuhkartonaktion bieten sie humanitäre Hilfe in Krisengebieten an, helfen Frauen aus der Zwangsprostitution heraus, leisten medizinische Hilfe und stärken Kinder weltweit gegen Ausbeutung und Menschenhandel durch Bildungsangebote. Bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" spenden Gemeinden Geschenke an Kindern, die sonst keine bekommen. Ziel ist es, diesen Kindern ein Lächeln zu zaubern und die wahre Botschaft von Weihnachten zu verbreiten. Daraufhin werden den Geschenkten Glaubenskurse angeboten aber auch Bildungsangebote und Traumabegleitung gibt es gerade in Kriegsgebieten. Die Veranstaltung sollte einen persönlichen Blick hinter die Kulissen werfen.