Navigation

«Wackelkontakt»- Oimara: Wiesn-Hit nicht das wichtigste Ziel

Veröffentlicht: Samstag, 20.09.2025 12:27

Sein Hit «Wackelkontakt» wurde beim Après-Ski rauf und runter gespielt und ist auch der Favorit für den Wiesn-Hit. Doch dem Oimara ist das gar nicht so wichtig - er hat einen anderen Wiesn-Traum.

Konzert: Sänger Oimara
© Leonie Asendorpf/dpa

Oktoberfest

München (dpa) - Für den Liedermacher Oimara alias Beni Hafner ist es gar nicht so wichtig, ob sein «Wackelkontakt»-Song der offizielle Wiesn-Hit in diesem Jahr wird. «Der Song wird sicher gespielt, ob es jetzt der Wiesn-Hit ist, ist auch schon wurscht. Hauptsache, ich höre es einmal im Zelt, dann hat sich mein Traum schon erfüllt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Er selbst wird viermal auf dem Oktoberfest sein.

Den Musikwettbewerb «A Liad für d’Wiesn», den die Stadt München in diesem Jahr ausgerufen hat, findet er «die beste Aktion, die es gibt». Denn bayerische Musik werde zu wenig unterstützt und so bekämen die Musiker aus der Szene eine große Plattform.

© dpa-infocom, dpa:250920-930-62629/1

Weitere Meldungen

«O'zapft is» - 190. Münchner Oktoberfest gestartet

Panorama Es geht los: Auf der Münchner Theresienwiese hat das Oktoberfest begonnen.

Start 190. Münchner Oktoberfest

«Oktoberfest 1905» - Wiesn-Saga um Blut und Bier geht weiter

Kino & TV Macht, Geld und Bier: Im Ersten geht die «Oktoberfest»-Serie weiter. Und einen besseren Starttermin für die zweite Staffel könnte es kaum geben.

Presse-Event zum Start der Serie "Oktoberfest 1905"

Zwischen Tradition und It-Piece - Die Dirndl-Trends 2025

Panorama Am Wochenende startet die Wiesn. Dringend Zeit, sich Gedanken ums Outfit zu machen.

Dirndl-Gipfel zu den Trachten-Trends auf dem Oktoberfest
skyline