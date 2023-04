Waffenruhe im Sudan hält nur sporadisch

Khartum (dpa) - Im Krisenland Sudan hat es trotz einer neuen Waffenruhe auch wieder Kämpfe gegeben. Augenzeugen berichteten, dass vor allem die Hauptstadt Khartum erneut unter schwerem Beschuss stand. Zuvor war in der Nacht eine zweite, 72 Stunden lange Feuerpause in Kraft getreten.

Mit leichten Waffen beschossen wurde am Morgen ein türkisches Transportflugzeug des Typs C-130. Wie das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte, war die Maschine auf dem Weg zum Militärflughafen Wadi Seidna im Norden von Khartum, um türkische Staatsbürger zu evakuieren. Das Flugzeug sei trotz des Beschusses sicher gelandet. Es gebe keine Verletzten, das Flugzeug werde auf Schäden überprüft.

Gefangene aus mehreren Gefängnissen ausgebrochen

Das UN-Menschenrechtsbüro befürchtet zusätzliche Gewalt im Sudan, weil mögliche Kriegsverbrecher aus Gefängnissen freigekommen sein könnten. In den vergangenen Tagen seien Gefangene aus mehreren Gefängnissen ausgebrochen oder freigelassen worden, sagte eine Sprecherin am Freitag in Genf. Das könne ethnische Spannungen, die es seit langem im Sudan gibt, neu entfachen. In der Region West-Darfur sei bereits zu Zusammenstößen unter Bevölkerungsgruppen gekommen. Dabei seien nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros dort seit dem 24. April mindestens 96 Menschen ums Leben gekommen.

Aus dem benachbarten Nord-Darfur wurden mindestens 113 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in den benachbarten Tschad ausgeflogen, sagte der Gouverneur der Region, Nimir Mohamed Abdel Rahman, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Evakuiert wurden unter anderem Mitarbeiter des Welternährungsprogramms, von Unicef, der UN-Mission im Sudan (UNITAMS) sowie der Norwegischen Flüchtlingshilfe.

Mindestens 512 Tote, fast 4200 Verletzte

Insgesamt kamen bei den Gefechten im Sudan nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 512 Menschen ums Leben, fast 4200 wurden verletzt. Die wahre Zahl der Opfer dürfte aber deutlich höher liegen.

Am Donnerstagabend war eine erste 72 Stunden lange Waffenruhe ausgelaufen. Auch diese hielt nur sporadisch. Trotzdem konnten in dieser Zeit Tausende Zivilisten in Nachbarländer fliehen. Mehrere Länder evakuierten ihre Staatsangehörigen und weitere Menschen aus dem Krisenland. Am Donnerstag stimmten die sudanesischen Streitkräfte und die RSF jedoch erstmals Verhandlungen in Juba zu, der Hauptstadt des benachbarten Südsudan.

Bundeswehr aus Sudan-Einsatz zurückgekehrt

Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock haben knapp 400 Mitglieder der Bundeswehr nach dem Rettungseinsatz im umkämpften Sudan in Empfang genommen. Die Soldatinnen und Soldaten, überwiegend Fallschirmjäger, flogen mit vier Flugzeugen vom Typ A400M von Jordanien aus nach Wunstorf bei Hannover. Pistorius sagte vor der Landung, der Einsatz sei ausgezeichnet gelaufen. Das zeige, «dass die Truppe da ist, wenn man sie braucht», so der SPD-Politiker.

Baerbock zufolge ist nun nur noch «eine sehr, sehr geringe Zahl» an Deutschen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Für diese bestehe die Chance, noch von anderen Nationen ausgeflogen zu werden, sollten sie das Land verlassen wollen, sagte die Grünen-Politikerin.