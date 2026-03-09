Wann werden die gelben Tonnen abgeholt
Das WirrWarr um die Gelbe Tonne entwirrt sich allmählich. Offenbar kann der Informationsbedarf der Leute erfüllt werden. Die Info-Schreiben der Stadt sind mittlerweile bei den Hausbesitzern angekommen. Die Stadt aber auch die beiden beteiligten Entsorgungsbetriebe haben alles Wichtige auch auf ihren Internetseiten zusammen gefasst. Eine große Irritation gibt es aber noch, und das sind die Abholtermine der AHE.
Die sollten eigentlich ab dem 1.März auf der Homepage des Entsorgungsbetriebes aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis veröffentlicht werden, das verzögert sich auf den 15. Der HEB hat seine Abfuhrtermine bereits auf der Homepage oder in der App hinterlegt. Die Hagener sind für Boelerheide, Boele-Zentrum, Garenfeld, Fley/Helfe und Kabel/Bathey zuständig, im Rest der Stadt übernimmt die AHE die Leerung der gelben Tonnen. Start für beide ist der 1. April.