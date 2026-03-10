Warnstreik am Donnerstag

Eine Annäherung der Positionen ist nicht in Sicht: Die Gegenseite hätte kein Angebot vorgelegt und stattdessen massive Gegenforderungen erhoben, klagt Verdi.

Vom Beginn der Frühschicht an sind die Beschäftigten der Hagener Straßenbahn bis zum Ende der Spätschicht in der Nacht zum 13. März zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi fordert, die Arbeitszeit auf 37 Wochenstunden zu verkürzen und eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zwischen zwei Schichten. Außerdem sollen auch kurzfristig Beschäftigte und Minijobber von einem Tarifvertrag profitieren.

Die Infos zum Streikfahrplan gibt es hier: https://www.hst-hagen.de/fahrplan/streik?branding=hst_hagen



