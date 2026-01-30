Warnstreik am Montag

Der Warnstreik soll mit der Frühschicht beginnen und bis zum Ende der Spätschicht dauern. Die Straßenbahn kann allerdings einen Warnstreikfahrplan stemmen. Damit können zumindest die Hauptstrecken bedient werden.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi eine deutliche Entlastung der Beschäftigten. Es geht zum Beispiel um kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich, mehr Ruhezeiten und höhere Sonntagszuschläge.

Einzelheiten zum Notfahrplan gibt es auf der Homepage der HST-Hagen, Montag erscheinen sie auch in der elektronischen Fahrplanauskunft.