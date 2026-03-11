Warnstreik bei der HST

Warnstreik von früh bis spät, in der aktuellen Tarifrunde will die Gewerkschaft Verdi Druck machen. Über das Unternehmen HaBus kann die Straßenbahn immerhin einen Streikfahrplan anbieten. Die Busse sind bis 21 Uhr ausgedünnt auf den Hauptachsen unterwegs.

Viele Linien entfallen, ebenso die Schulbusse, die City-Express und die Nachexpress-Busse. Die HST empfiehlt, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten oder, wenn möglich, alternativ auf die Züge im Stadtgebiet auszuweichen.