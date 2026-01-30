Warnstreik im Nahverkehr

Der Warnstreik hat mit der Frühschicht begonnen und soll bis zum Ende der Spätschicht dauern. Die Straßenbahn kann allerdings einen Warnstreikfahrplan stemmen. Damit können zumindest die Hauptstrecken bedient werden.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi eine deutliche Entlastung der Beschäftigten. Es geht zum Beispiel um kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich, mehr Ruhezeiten und höhere Sonntagszuschläge.

Einzelheiten zum Notfahrplan findet ihr auf der Homepage der HST-Hagen oder in der elektronischen Fahrplanauskunft.