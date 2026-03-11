Warntag in NRW

Dazu löst die Feuerwehr Hagen die Sirenen im Stadtgebiet aus, zusätzlich erfolgt eine landesweite Warnmeldung über das Modulare Warnsystem (MoWaS), die Warn-Apps „NINA“ und „Katwarn“, den Warnkanal Cell Broadcast sowie über Stadtwerbetafeln. Zusätzlich spricht die Feuerwehr in unser Live-Programm und weist auf Radio Hagen als Warn- und Informationsmedium hin.

Ziel des Warntages ist es, die Bevölkerung zu informieren und zu sensibilisieren, die Warnprozesse zu optimieren und die unterschiedlichen Warnmittel zu testen.