Warntag in NRW
Spätestens um 11 Uhr ist Donnerstagvormittag die Nacht vorbei. Dann heulen in ganz Hagen Handys und Sirenen. Der 12. März ist landesweiter Warntag. Auch in Hagen sollen wieder alle Warnmittel getestet werden. Es geht einfach darum, das wichtige Infos im Fall der Fälle auch wirklich alle erreichen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 11.03.2026 16:08
Dazu löst die Feuerwehr Hagen die Sirenen im Stadtgebiet aus, zusätzlich erfolgt eine landesweite Warnmeldung über das Modulare Warnsystem (MoWaS), die Warn-Apps „NINA“ und „Katwarn“, den Warnkanal Cell Broadcast sowie über Stadtwerbetafeln. Zusätzlich spricht die Feuerwehr in unser Live-Programm und weist auf Radio Hagen als Warn- und Informationsmedium hin.
Ziel des Warntages ist es, die Bevölkerung zu informieren und zu sensibilisieren, die Warnprozesse zu optimieren und die unterschiedlichen Warnmittel zu testen.