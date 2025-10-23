Wartungsarbeiten und Umstellungen

Die Deutsche Glasfaser hat für die aktuelle Kalenderwoche Wartungsarbeiten angekündigt. Nicht immer wird darüber transparent informiert. Es könnte sich also nur um eine zeitweise Unterbrechung der Dienste handeln.

Gleichzeitig gab es in der Nacht auf Mittwoch Änderungen an der Programm-Belegung von Vodafone, die TV-Sender haben neue Frequenzen bekommen. Die TV-Boxen sollten danach eigentlich automatisch den Sendersuchlauf machen. Das scheint nicht überall passiert zu sein.

Solltet ihr weiterhin Probleme mit dem Fernsehempfang haben wird empfohlen, das Gerät kurz vom Strom zu trennen und neu zu starten. Auch ein Sendersuchlauf kann helfen. Wenn dann immer noch nichts geht, solltet ihr euch an den jeweiligen Anbieter wenden.